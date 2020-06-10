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В Италии в заброшенном доме нашли украденную работу Бэнкси

Полиция обнаружила в заброшенном доме работу знаменитого художника Бэнкси. Рисунок он сделал на двери концертного зала Батаклан, где на концерте расстреляли зрителей.

Фото: dailymail.co.uk
Работу нашли в заброшенном доме

Итальянские карабинеры нашли украденную ранее во Франции работу уличного художника Бэнкси. Рисунок он выполнил на двери запасного выхода из парижского концертного зала Батаклан в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года, пишет Daily Mail.

Бэнкси нарисовал скорбящую девушку в 2018 году. В январе 2019 года дверь с рисунком была похищена неизвестными.

Работу удалось обнаружить благодаря совместным действиям итальянских и французских правоохранителей. Рисунок на двери не пострадал.

Известно, что дверь обнаружили в заброшенном фермерском доме в итальянском регионе Абруццо.

Полиция пообещала предоставить подробную информацию в четверг, 11 июня.

Как сообщалось ранее, Бэнкси посвятил новый рисунок положению темнокожих в США.
korrespondent.net
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