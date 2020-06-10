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Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова

Руководитель пресс-службы управления ФСИН по столице Сергей Цыганков в беседе с агентством городских новостей "Москва" рассказал, как будет проходить домашний арест актера Михаила Ефремова после ДТП.

По решению суда артисту запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять корреспонденцию. Кроме того, Ефремову можно общаться только с близкими родственниками, следователями, адвокатами и работниками ФСИН.
Цыганков также уточнил, что к актеру "будут применены технические средства контроля".
ria.ru
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