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Около 20.15 спасателям позвонил мужчина, который попросил помочь перевезти к медикам пострадавшего от удара молнии друга. Рыбак лежал на болотистом берегу карьера Разливы. Скорая к нему не могла добраться из-за отсутствия подъездных путей.





Спасатели на автоцистерне приехали к карьеру, перевезли медиков к пострадавшему, а затем довезли всех до скорой, сообщил Сергей Машнов.





Рыбака увезли в реанимацию.









Подробности произошедшего газете «Наш край» рассказал друг рыбака, который был с ним. Когда началась гроза, мужчины сидели в лодке.





— У меня в кармане зазвонил телефон, но я решил не брать трубку, потому что уже гремело и сверкала молния, — рассказал молодой человек. — Спустя буквально минуту телефон зазвонил у моего друга. Я помню только звук звонка — а дальше будто провал.





Когда молодой человек очнулся, то увидел друга в воде за бортом, он еще кое-как удерживался за край лодки.





— Я вытащил его из воды, попробовал привести в чувство, потом с трудом доплыл до берега и позвонил еще одному нашему знакомому. Я сам был в шоке, долго не мог объяснить, где мы находимся: рыбачить на Разливы мы приехали впервые, — говорит мужчина.

