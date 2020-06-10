







Пальме был застрелен 28 февраля 1986 года, после того, как он и его жена Лисбет Пальме вышли из кинотеатра в Стокгольме. Она была ранена во время нападения и позже узнала стрелка - преступника Кристера Петтерссона (практически полный тезка прокурора). Он был осужден за убийство Пальме, но позже приговор отменили, а убийство оставалось неразгаданной тайной.





Сегодня прокурор Петерссон объявил, что убийство совершил Стиг Энгстрьом. Он работал в страховой компании Skandia вблизи места убийства, его допрашивали в качестве свидетеля в первые дни следствия. Но как потенциального подозреваемого его начали рассматривать лишь несколько лет назад.





Энгстрьом совершил самоубийство в 2000 году, а это значит, что ему не могут выдвинуть обвинения. Было высказано предположение, что Энгстрьом убил Пальме из-за левых взглядов премьер-министра.





Он лгал о моментах после убийства, даже утверждая, что пытался реанимировать Пальме. Впоследствии выяснилось, что он проходил обучение с оружием.





"Поскольку Стиг Энгстрьом умер, я не могу предъявлять обвинения и не проводить допросов. Поэтому я решу закрыть предварительное расследование", - заявил прокурор.









Швеция возобновила расследование убийства Пальме в 2016 году. Возглавил новое расследование главный прокурор Стокгольма Кристер Петерссон. Он более 20 лет занимается расследованием громких дел, в том числе убийства в 2003 году министра иностранных дел Анны Линд, которую зарезали в универмаге.





По странному стечению обстоятельств в 1989 году прокуратура обвинила в убийстве человека с почти идентичным именем - Кристера Петтерссона. Он был мелким преступником и наркоманом, которого опознала вдова премьера.





Через несколько месяцев апелляционный суд освободил подозреваемого, отклонив доводы прокуратуры. Петтерссон умер в 2004 году, по данным шведских СМИ, он признался в убийстве перед последней исповедью.