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Коронавирус поразил Беларусь сильнее, чем почти все страны Европы. Обогнали даже Италию

9 июня Минздрав сообщил, что в Беларуси зарегистрировали уже 50 265 случаев заражения коронавирусом (+812 за сутки), 282 человека умерли (+6), а 24 506 человек – выздоровели (+626).

Коронавирус поразил Беларусь сильнее, чем почти все страны Европы. Обогнали даже Италию
Таким образом, Беларусь оказалась на третьем месте среди всех европейских стран по количеству выявленных случаев ковида на миллион населения, не считая карликовые Сан-Марино, Ватикан и Андорру. Об этом говорят данные ресурса Worldometers, пишет kyky.org.


Нас обгоняют только Испания и Люксембург. Позади нас – Швеция, Бельгия, Португалия, Россия, Исландия, Великобритания, Швейцария и Италия, которая считалась европейским эпицентром пандемии. Хотя, например, число сделанных в Беларуси тестов в пересчете на миллион населения не шибко отличается от Ирландии и Бельгии.
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