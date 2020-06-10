Нас обгоняют только Испания и Люксембург. Позади нас – Швеция, Бельгия, Португалия, Россия, Исландия, Великобритания, Швейцария и Италия, которая считалась европейским эпицентром пандемии. Хотя, например, число сделанных в Беларуси тестов в пересчете на миллион населения не шибко отличается от Ирландии и Бельгии.



