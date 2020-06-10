Коронавирус поразил Беларусь сильнее, чем почти все страны Европы. Обогнали даже Италию
9 июня Минздрав сообщил, что в Беларуси зарегистрировали уже 50 265 случаев заражения коронавирусом (+812 за сутки), 282 человека умерли (+6), а 24 506 человек – выздоровели (+626).
Таким образом, Беларусь оказалась на третьем месте среди всех европейских стран по количеству выявленных случаев ковида на миллион населения, не считая карликовые Сан-Марино, Ватикан и Андорру. Об этом говорят данные ресурса Worldometers, пишет kyky.org.
Нас обгоняют только Испания и Люксембург. Позади нас – Швеция, Бельгия, Португалия, Россия, Исландия, Великобритания, Швейцария и Италия, которая считалась европейским эпицентром пандемии. Хотя, например, число сделанных в Беларуси тестов в пересчете на миллион населения не шибко отличается от Ирландии и Бельгии.
13:02 10/06/2020
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