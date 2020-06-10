+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

«В деле есть том госсекрета». В Гомеле закрыто судят полковника КГБ, избившего директора кафе

В Гомеле начался суд над начальником одного из подразделений КГБ, избившим в феврале директора гомельского кафе THE BOX 99 Леонарда Гончаренка.

«В деле есть том госсекрета». В Гомеле закрыто судят полковника КГБ, избившего директора кафе
 Полковник Андрей Мильченко — насколько известно TUT.BY, до задержания после драки он занимал должность начальника отдела УКГБ по Минску и Минской области — обвиняется в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Что случилось?


Инцидент произошел вечером 8 февраля в кафе THE BOX 99. Двое мужчин зашли в заведение, заказали пиццу, затем подсели к посетительницам.

— Как позже мне рассказали работники, за столиком сидели три девочки лет по 16−17, эти двое к ним подсели и стали знакомиться. Мужикам лет по 45, и девчонки не захотели общаться с ними. Те стали приставать. Сидевший за соседним столом парень сообщил об этом нашим сотрудникам. В зал вышел мой отец, директор, слово за слово, посетители попросили его выйти с ним на улицу. Отец вышел, его стали избивать, — ранее рассказывал TUT.BY сын пострадавшего Дмитрий.

У его отца была серьезная черепно-мозговая травма.

На следующий день в Интернете появилась запись с камер видеонаблюдения. Вскоре по этим кадрам оперативники установили личности нападавших.

В Следственном комитете ранее поясняли кратко: задержанному 43 года, он из Минска. Мужчина сам пришел в милицию с повинной. В кафе с ним был 42-летний житель столицы. В деле он свидетель.

Позже TUT.BY стало известно, что задержанным оказался начальник 4-го отдела УКГБ по Минску и Минской области полковник Андрей Мильченко. По данным следствия, именно он наносил удары гомельскому предпринимателю.

Сегодня в Гомельском областном суде проходит первое заседание по делу. Суд сделали закрытым.

— Дело необычное, здесь присутствует том материалов, представляющий государственный секрет, — пояснила TUT.BY защитник обвиняемого.

Пострадавший — 49-летний Леонард Гончаренок — отказывается от комментариев.
TUT.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru