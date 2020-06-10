Полковник Андрей Мильченко — насколько известно TUT.BY, до задержания после драки он занимал должность начальника отдела УКГБ по Минску и Минской области — обвиняется в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.





Что случилось?





Инцидент произошел вечером 8 февраля в кафе THE BOX 99. Двое мужчин зашли в заведение, заказали пиццу, затем подсели к посетительницам.





— Как позже мне рассказали работники, за столиком сидели три девочки лет по 16−17, эти двое к ним подсели и стали знакомиться. Мужикам лет по 45, и девчонки не захотели общаться с ними. Те стали приставать. Сидевший за соседним столом парень сообщил об этом нашим сотрудникам. В зал вышел мой отец, директор, слово за слово, посетители попросили его выйти с ним на улицу. Отец вышел, его стали избивать, — ранее рассказывал TUT.BY сын пострадавшего Дмитрий.





У его отца была серьезная черепно-мозговая травма.





На следующий день в Интернете появилась запись с камер видеонаблюдения. Вскоре по этим кадрам оперативники установили личности нападавших.





В Следственном комитете ранее поясняли кратко: задержанному 43 года, он из Минска. Мужчина сам пришел в милицию с повинной. В кафе с ним был 42-летний житель столицы. В деле он свидетель.





Позже TUT.BY стало известно, что задержанным оказался начальник 4-го отдела УКГБ по Минску и Минской области полковник Андрей Мильченко. По данным следствия, именно он наносил удары гомельскому предпринимателю.





Сегодня в Гомельском областном суде проходит первое заседание по делу. Суд сделали закрытым.





— Дело необычное, здесь присутствует том материалов, представляющий государственный секрет, — пояснила TUT.BY защитник обвиняемого.





Пострадавший — 49-летний Леонард Гончаренок — отказывается от комментариев.



