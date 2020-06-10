+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

После ИВЛ с коронавирусом в Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер на 79-м году жизни, пишет Mash.

Анатолий Трушкин. Фото: t.me/breakingmash

Месяц назад у юмориста нашли коронавирус, инфекция протекала в тяжелой форме. Трушкин был подключен к ИВЛ. Спустя три недели врачи констатировали улучшение и перевели его обычную палату, но организм юмориста не справился с болезнью, пишет TUT.BY

Анатолий Трушкин родился в 1941 году в Челябинске, в 10-летнем возрасте переехал в Москву. Окончил Московский авиационно-технологический институт (1964) и несколько лет работал инженером на военном заводе.

Затем получил второе высшее образование в Литературном институте (1974). Работал редактором и сценаристом Центрального телевидения, с 1981 года занимался исключительно литературной деятельностью.


Писатель выступал сам и работал над материалами для других известных артистов: Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других.

В нулевые годы был автором и ведущим программы «Народные средства» на ТВЦ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru