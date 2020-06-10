Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Новый выпуск рейтинга QS опубликован 10 июня. Белорусский государственный университет занимает в нем 317-е место среди 1002 вузов. Год назад он находился на 351-й позиции, в 2018-м — на 354-й, в 2017-м — на 334-й, пишет TUT.BY





Из других белорусских вузов в рейтинге QS можно найти только БНТУ — он обосновался в группе университетов, которые занимают 801−1000 место.





Согласно новой версии рейтинга, БГУ впервые опередил польские университеты, а также вузы Литвы, Латвии и Украины: Варшавский университет разместился на 321-м месте, Вильнюсский университет — на 423-м, Харьковский национальный университет имени Каразина — 477-м, Рижский технический университет — 701-м. Из эстонских вузов лучшие позиции у Университета Тарту (285).





Среди российских вузов лучшие позиции у МГУ имени Ломоносова — 74-е место, Санкт-Петербургский государственный университет — 225-е место и Новосибирский государственный университет — 228-е место.









Тройку лучших университетов мира по версии QS составляют Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.





Рейтинг QS считается одним из самых авторитетных, на тысячу лучших университетов мира часто ориентируются иностранные абитуриенты.





QS анализирует количественные данные о вузе, цитирование научных работ за последние пять лет, число иностранных преподавателей и студентов, опросы независимых академических экспертов и работодателей.