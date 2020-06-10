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Всего два белорусских вуза вошли в тысячу лучших университетов мира. БГУ улучшил свои позиции

БГУ поднялся в рейтинге лучших университетов мира QS. Теперь он занимает 317-е место, а это плюс 34 позиции по сравнению с 2019 годом. В тысячу лучших университетов мира также вошел Белорусский национальный технический университет.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новый выпуск рейтинга QS опубликован 10 июня. Белорусский государственный университет занимает в нем 317-е место среди 1002 вузов. Год назад он находился на 351-й позиции, в 2018-м — на 354-й, в 2017-м — на 334-й, пишет TUT.BY.

Из других белорусских вузов в рейтинге QS можно найти только БНТУ — он обосновался в группе университетов, которые занимают 801−1000 место.

Согласно новой версии рейтинга, БГУ впервые опередил польские университеты, а также вузы Литвы, Латвии и Украины: Варшавский университет разместился на 321-м месте, Вильнюсский университет — на 423-м, Харьковский национальный университет имени Каразина — 477-м, Рижский технический университет — 701-м. Из эстонских вузов лучшие позиции у Университета Тарту (285).

Среди российских вузов лучшие позиции у МГУ имени Ломоносова — 74-е место, Санкт-Петербургский государственный университет — 225-е место и Новосибирский государственный университет — 228-е место.


Тройку лучших университетов мира по версии QS составляют Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.

Рейтинг QS считается одним из самых авторитетных, на тысячу лучших университетов мира часто ориентируются иностранные абитуриенты.

QS анализирует количественные данные о вузе, цитирование научных работ за последние пять лет, число иностранных преподавателей и студентов, опросы независимых академических экспертов и работодателей.
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