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Следствие по MH17 полностью опровергло версию украинского «Бука»

Объединенная следственная группа проанализировала тысячи документов и мест, с которых мог вестись обстрел. Однако так и не обнаружила следов украинского «Бука», который мог бы сбить малайзийский «Боинг», пишет DW.

Прокурор Тейс Бергер. Фото: Reuters

Объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины, расследовавшая обстоятельства крушения над Донбассом малайзийского «Боинга-777», не нашла подтверждения того, что самолет был сбит ракетно-зенитным комплексом «Бук» украинской стороной. Об этом во вторник, 9 июня, во время возобновившегося процесса в зале судебного комплекса на окраине амстердамского аэропорта Схипхол сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

По словам Бергера, следственная группа внимательно изучила версию о возможном присутствии в районе запуска ракеты украинского «Бука», проанализировав более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем. Кроме того, были изучены «места, с которых мог вестись обстрел» и проанализированы системы «Бук» украинских вооруженных сил. Также были изучены предоставленные украинскими военными данными о местоположении украинских «Буков». Все это «не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы „Бук“ в этом районе 17 июля 2014 года», заявил прокурор.


Процесс в Нидерландах по делу о сбитом «Боинге-777» возобновился в понедельник вторым блоком слушаний. От второго блока, который начался по графику и должен продлиться до 3 июля, во многом зависит будущий ход процесса — дойдет ли дело до рассмотрения по существу. Это связано с позицией гражданина России Олега Пулатова — единственного из четырех подсудимых, кто активно отреагировал на обвинение и чьи интересы представляют два нидерландских адвоката. От них в эти дни ждут возможных предварительных возражений и запросов о дополнительном расследовании, что может затянуть рассмотрение на неопределенный срок.
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