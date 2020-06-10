Вот это похмелились. В Добруше трое мужчин отравились антисептиком









Один из мужчин посещал учреждение города, а на выходе увидел баночку с антисептиком. Не долго думая, он выпил содержимое. Уже придя домой, почувствовал себя плохо и вызвал врачей.





В остальных двух случаях мужчины хотели похмелиться. Их подкупил состав — 96% этилового спирта. Где они взяли антисептик, мужчины умалчивают, но, очевидно, не в аптеке — там дезсредство «Септоцид» стоит в районе 9 рублей.





Как рассказал местному сайту «Добрушскi край» сообщил заместитель главврача Добрушской ЦРБ Виталий Дроздов, один из мужчин выписан из больницы, остальные продолжают лечение.



