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Вот это похмелились. В Добруше трое мужчин отравились антисептиком

В добрушскую больницу с разницей в несколько дней поступили трое мужчин — каждый их них решил «попробовать» антисептик.



Один из мужчин посещал учреждение города, а на выходе увидел баночку с антисептиком. Не долго думая, он выпил содержимое. Уже придя домой, почувствовал себя плохо и вызвал врачей.

В остальных двух случаях мужчины хотели похмелиться. Их подкупил состав — 96% этилового спирта. Где они взяли антисептик, мужчины умалчивают, но, очевидно, не в аптеке — там дезсредство «Септоцид» стоит в районе 9 рублей.

Как рассказал местному сайту «Добрушскi край» сообщил заместитель главврача Добрушской ЦРБ Виталий Дроздов, один из мужчин выписан из больницы, остальные продолжают лечение.
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