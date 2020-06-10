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Родственники учителя из Хойников, который умер после двух недель на ИВЛ, получили заключение о смерти. Итог немного предсказуем

49-летний Олег Саченко их Хойников умер 7 июня в Гомеле. С 25 мая он был подключен к аппарату ИВЛ.

Как рассказал его сын Роман, отец заболел 16 мая, а 18 мая попал в больницу. По словам Романа, тест на коронавирус у отца был положительным.

Олег Саченко умер 7 июня. Позже родные получили официальное заключение о смерти, в котором нет ни слова о коронавирусе. Как пишет TUT.BY, официальная причина смерти мужчины — левожелудочковая недостаточность. 


По словам Романа, во всех больничных документах и в больничном листе у отца стоял диагноз «Коронавирусная инфекция неуточненная» (В34.2).
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