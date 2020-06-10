Как рассказал его сын Роман, отец заболел 16 мая, а 18 мая попал в больницу. По словам Романа, тест на коронавирус у отца был положительным.





Олег Саченко умер 7 июня. Позже родные получили официальное заключение о смерти, в котором нет ни слова о коронавирусе. Как пишет TUT.BY , официальная причина смерти мужчины — левожелудочковая недостаточность.









По словам Романа, во всех больничных документах и в больничном листе у отца стоял диагноз «Коронавирусная инфекция неуточненная» (В34.2).