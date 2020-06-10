Норвежский ученый обвинил США и Китай в создании коронавируса





Норвежский ученый Биргер Серенсен считает, что специалисты из США и Китая внесли немалый вклад в развитие нового коронавируса, сообщает «Медицина и наука».





Различные исследования генома COVID-19 все больше доказывают, что данный вирус не мог появиться самостоятельно в природе. Неестественное его происхождение подтверждают наличие в шиповидном белке коронавируса последовательностей, которые могли появиться лишь при искусственном внедрении. Кроме того, на это указывает и отсутствие мутаций за период распространения среди людей. По мнению ученых, это говорит о ранее запрограммированной адаптации вируса к клеткам человека.





«Такое явление, как отсутствие мутаций, крайне необычное явление для вирусов, которые вынуждены пересекать видовые барьеры», – пояснил Серенсен.





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Норвежский специалист утверждает, что новый коронавирус вывели американцы и китайцы во время исследований: «Могла быть произведена мутация с приобретенными функциями».









Такого же мнения придерживается и бывший руководитель британской разведки Ричард Дирлав. Он заявил, что распространение вируса могло быть вызвано нештатной ситуацией в одной из лабораторий.





Напомним, ранее в лабораторном создании вируса Китай обвинили американцы. Также считает, что коронавирус создали в лаборатории Уханя, нобелевский лауреат, который открыл ВИЧ, французский вирусолог профессор Люк Монтанье





На сегодняшний день существенных доказательств искусственного происхождения коронавируса нет. Руководство института в Ухане, города откуда пошел коронавирус, категорически отрицает утечку вируса из лаборатории. По мнению МИД Китая, версия об искусственном создании коронавируса в лаборатории бездоказательна.







