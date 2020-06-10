Погода в Беларуси на 10 июня: из крайности в крайность - град и ливни и до +32 жары
На среду, 10 июня, синоптики объявили штормовое предупреждение.
На среду, 10 июня, синоптики Белгидромета сообщили о штормовом предупреждении. В этот день практически по всей республике пройдут грозы, днем еще со шквалистым усилением ветра, достигающего при порывах 15 - 20 метров в секунду, пишет "Комсомольская правда".
- В среду ожидаются град и сильные ливни на большей части территории страны, - предупредили синоптики.
Такая грозовая погода будет преимущественно и в белорусской столице. Температура по стране днем в среднем будет около +26 - +30 выше ноля. Жарче всего будет на Гомельщине: +30 - +32 градуса.
Из-за жаркой погоды в Минлесхозе постепенно возвращают запрет на посещение лесов. На утро 10 июня такой запрет введен в 19 районах Беларуси. Но преимущественно - в Минской области, заходить здесь в лес запрещено уже в 16 районах. Прогуляться в лесном массиве или отправиться на пикник нельзя еще в Щучинском районе на Гродненщине и в Мозырском и Речицком районах на Гомельщине.
08:30 10/06/2020
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