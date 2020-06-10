Поездки белорусов в Черногорию откладываются на две недели
Для белорусов чартерные полеты в Черногорию будут доступны с 1 июля. Об этом сообщает республиканский союз туристических организаций со ссылкой на консолидатор рейса — компанию "Аэротрэвел".
Ранее планировалось, что полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 16 июня.
Черногория с начала июня открыла границы для граждан 130 стран — Словении, Исландии, Хорватии, Словакии, Грузии, Швейцарии, Албании, Австрии, Норвегии, Германии, Греции, Венгрии, Дании, Литвы, Азербайджана и др. Беларуси в этом списке пока что нет.
Сообщается, что гражданам других стран доступ в Черногорию будет открыт с 1 июля — при условии нормальной эпидемиологической обстановки. Сама Черногория на сегодня не имеет ни одного носителя COVID-19.
В Беларуси по состоянию на 9 июня официально зарегистрировано 50 265 случаев заражения коронавирусом. Вылечились и были выписаны 24 506 человек, умерли 282 пациента.
08:36 10/06/2020
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