Поездки белорусов в Черногорию откладываются на две недели













Ранее планировалось, что полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 16 июня.





Черногория с начала июня открыла границы для граждан 130 стран — Словении, Исландии, Хорватии, Словакии, Грузии, Швейцарии, Албании, Австрии, Норвегии, Германии, Греции, Венгрии, Дании, Литвы, Азербайджана и др. Беларуси в этом списке пока что нет.





Сообщается, что гражданам других стран доступ в Черногорию будет открыт с 1 июля — при условии нормальной эпидемиологической обстановки. Сама Черногория на сегодня не имеет ни одного носителя COVID-19.





В Беларуси по состоянию на 9 июня официально зарегистрировано 50 265 случаев заражения коронавирусом. Вылечились и были выписаны 24 506 человек, умерли 282 пациента.