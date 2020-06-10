Итальянский врач не считает мудрой стратегию Швеции и Беларуси в борьбе с коронавирусом
Решение Швеции и Беларуси не вводить жесткие карантинные меры во время пандемии COVID-19 не было мудрым и нанесло этим странам большой ущерб.
Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.
«Думаю, что это было поспешным решением для Швеции. Я думаю, что Швеция платит высокую цену за это решение. Там много человек умерли из-за вируса, а передача его не ослабевает. В качестве последствия этого решения соседние страны закрывают границы со Швецией», — заявил он.
Андреа Крисанти отдельно отметил, что в данный момент не существует научного доказательства того, что человек или же целая популяция могут достичь длительного устойчивого иммунитета к вирусу. «Я не думаю, что это было мудрым решением, и я думаю, что сейчас они свою позицию пересматривают», — заключил специалист.
Сходной стратегии борьбы с пандемией придерживались и власти Белоруссии. Страна не стала вводить жесткого карантина. 6 июня Александр Лукашенко положительно оценил это решение. В то же время, 25 мая президент заявил, что не исключает «второй волны» вируса в республике.
По информации Минздрава Беларуси, в стране зарегистрированы 50265 человека с положительным тестом на коронавирус, умерли 282 человека. Низкий показатель смертности в Беларуси объясняется национальными особенностями предоставления данных.
08:27 10/06/2020
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