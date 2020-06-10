



Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.





«Думаю, что это было поспешным решением для Швеции. Я думаю, что Швеция платит высокую цену за это решение. Там много человек умерли из-за вируса, а передача его не ослабевает. В качестве последствия этого решения соседние страны закрывают границы со Швецией», — заявил он.





Андреа Крисанти отдельно отметил, что в данный момент не существует научного доказательства того, что человек или же целая популяция могут достичь длительного устойчивого иммунитета к вирусу. «Я не думаю, что это было мудрым решением, и я думаю, что сейчас они свою позицию пересматривают», — заключил специалист.





Сходной стратегии борьбы с пандемией придерживались и власти Белоруссии. Страна не стала вводить жесткого карантина. 6 июня Александр Лукашенко положительно оценил это решение. В то же время, 25 мая президент заявил, что не исключает «второй волны» вируса в республике.





По информации Минздрава Беларуси, в стране зарегистрированы 50265 человека с положительным тестом на коронавирус, умерли 282 человека. Низкий показатель смертности в Беларуси объясняется национальными особенностями предоставления данных.