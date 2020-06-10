О том, что во время Великой Отечественной недалеко от Жлобина в годы второй мировой войны упал самолет, рассказали военным местные жители. Мероприятия по розыску 52-го отдельного специализированного поискового батальона оказались успешными, и уже в начале лета военные начали аккуратно извлекать остатки самолета из-под земли. Об этом пресс-служба Министерства обороны сообщила в Telegram-аккаунте 9 июня, пишет "Комсомольская правда"





- Обнаруженный истребитель – штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Вероятнее всего, его сбили здесь в 1944 году, - пояснили в Минобороны.









Поисковики уже достали на поверхность часть винта, элемент одной из двух крыльевых пушек, небольшую часть фюзеляжа. Конечно, за десятилетия в земле детали самолета изъела ржавчина, но на одном фрагменте отлично сохранилась надпись «к винту» и даже инвентарный номер.



