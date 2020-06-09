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В России в 2 раза выросло число получателей гражданства

В январе – мае 2020 г. российское гражданство получили почти 256 000 человек. Это более чем в 2 раза превышает показатель января – мая прошлого года. Белорусов среди них мало.



Кроме того, количество оформленных видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства превысило 103 000 (в январе – мае 2019 г. было выдано 77 755). При этом количество выданных разрешений на временное проживание сократилось более чем на треть – до 60 413, разрешений на работу иностранным гражданам уменьшилось более чем в 2 раза – до 21 295.

Согласно данным МВД за I квартал 2020 г. (показатели по странам ведомство публикует раз в квартал), большинство получивших российское гражданство в январе – марте были гражданами Украины – 108 496 из 161 170. В I квартале прошлого года только 18 894 украинца получили российское гражданство.

Доля белорусов, получающих российское гражданство, в общей массе получателей составила всего 1,3%.
Thinktanks.by
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