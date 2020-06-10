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В Сморгонском районе 10-летняя девочка утонула, пытаясь спасти подругу

Две девочки утонули в Сморгонском районе 9 июня, подробности ЧП рассказали в Следственном комитете.


Как предварительно установили следователи, две девочки – 10 и 13 лет – пошли на водоем, который находится неподалеку от деревне Осиновка. Взрослых они об этом не предупредили.

Старшая зашла в водоем по бетонным плитам, при этом, поскользнувшись, упала в воду. Так как она не умела плавать, младшая, которая уже была в воде и умела плавать, поспешила к ней на помощь, однако в результате утонула.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизу.
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