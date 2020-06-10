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Балльную систему оценки нарушений ПДД исключат из проекта нового КоАП

Балльная система оценки нарушений ПДД не будет включена в новую редакцию Административного кодекса, сообщила заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс в эфире телеканала "Беларусь-1".

Балльную систему оценки нарушений ПДД исключат из проекта нового КоАП
"Президенту докладывался вариант без балльной системы, в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении ответственности за ПДД, за некоторыми исключениями, в частности ужесточение за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала Чуприс

Пункты, касающиеся баллов, исключили из проекта, так как большинство участников дорожного движения в ходе общественного обсуждения высказались против нововведения, предложенного Госавтоинспекцией. При этом около 30% опрошенных высказались за введение балльной системы. Это значит, при доработке, система может быть включена в последующие редакции законодательных актов.

Как сообщалось, балльная система оценки нарушений ПДД была внесена в проект Кодекса об административных правонарушениях. По замыслу авторов нововведения, система должна поспособствовать предупреждению систематического нарушения правил дорожного движения. Проект КоАП находился на общественном обсуждении по 27 мая.

Первоначально введение балльной системы ожидалось в 2010 году. В ГАИ высказывали уверенность, что в случае внедрения балльной системы количество систематических нарушителей уменьшится в разы. Вместе с тем в парламенте отмечали, что введение штрафных баллов за нарушение ПДД является преждевременным, и требуется комплексный подход, прежде всего, в части организации безопасного дорожного движения.
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