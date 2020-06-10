Лукашенко назначил нового начальника департамента охраны МВД









"Начальником Департамента охраны Министерства внутренних дел назначен полковник милиции Александр Шепелев", - говорится в сообщении.





Известно, что свой путь в правоохранительных органах он начал в 1995 году в ОМОНе. В ноябре 2017 года он получил погоны полковника в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.





До этого работал в должности начальника Могилевского областного управления Департамента охраны МВД.





Шепелев отличился в операции по задержанию вооруженного грабителя банка, который захватил заложников.







