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Офицер белорусской армии совершил суицид

Застрелился майор белорусской армии


Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким майора И. Свирида в связи с его смертью. "Военное ведомство окажет семье офицера необходимую помощь", — говорится на официальном сайте ведомства.

Подробности трагедии рассказал Telegram-канал NEXTA. По его данным, всёпроизошло в Заслоново Лепельского района. 32-летний майор И. Свирид (начальник службы РАВ 19 отдельной механизированной бригады) застрелился из табельного пистолета, пишет euroradio.fm

Пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик в Фейсбуке опровергла сведения, что причиной суицида стало исчезновение нескольких боевых гранат со склада воинской части. "Все гранаты и другие боеприпасы — на месте", — подчеркнула она.
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