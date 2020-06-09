В крови Михаила Ефремова нашли наркотики

По словам собеседника агентства, это остаточные следы наркотиков, которые он употреблял ранее.





"На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось", — пояснил источник.

Кроме того, в организме артиста нашли алкоголь. В акте медицинского освидетельствования, опубликованном РЕН ТВ, указано, что во время первого исследования в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, во время второго — 1,23 мг/л.









Также у Ефремова зафиксировали и косвенные признаки сильного опьянения: расширенные зрачки, вялую реакцию на свет. Актер промахивался при сведении пальцев рук с закрытыми глазами.





Ефремов был заторможен, но болтлив, эмоционально неустойчив, эйфоричен, пререкался с полицейскими, говорится в документе.



