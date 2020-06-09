Когда начались задержания, к ногам женщины упал милиционер. Второй, по словам Станиславы, толкнул ее и порвал сумку. Сейчас Станиславу обвиняют в мелком хулиганстве, возбуждено административное дело, пишет hrodna.life





К женщине домой приходят работники милиции, однако она не выходит, так как не верит. Никаких документов у милиционеров она не брала.





Фото Hrodna.life

9 июня к ней приходили трижды: первый раз милиционер в форме, потом дважды – в гражданской одежде. Разговаривали с ней через дверь, а потом через балкон. Женщина говорит, что сначала ей предлагали проехать с ними, а во второй раз сказали, что против нее завели дело по статье 17.1 КоАП. Ее обвиняют в мелком хулиганстве.





«К ним только выйди – сразу задерживают. А я на самоизоляции дома и никого не пускаю, – говорит Станислава. – Я им сказала, что никому ничего не должна и подписывать ничего не буду. За всю свою жизнь ни одного человека не ударила и не обидела. За что на меня завели дело?» – говорит она.





«В этот день [29 мая] я неожиданно стала свидетелем, когда бедный и маленький милиционер упал к моим ногам. А другой, его коллега, как я помню, так убегал, что толкнул меня со всей силы, бросив друга на асфальте и кричал в рацию «ОМОН! ОМОН!». Порвал мне сумку. Он видел, что его друг валяется на асфальте, но ему было все равно. Я была в шоке от всего этого и хорошо, что меня сзади кто-то поддержал. Так бы и я упала. Сейчас в 63 года меня хотят сделать хулиганкой», – добавляет женщина.





Теперь Станиславе грозит штраф размером от 2 до 30 базовых величин или 15 суток ареста, но она не понимает, за что.







