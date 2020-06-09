Вот с чем-чем, а с погодой белорусам везет! Град уже пошел (видео)





Минское областное управление МЧС объявило оранжевый уровень опасности 9 и 10 июня.





Минское областное управление МЧС сообщает: в Минской области 9 июня на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистый ветер порывами до 15—20 м/с, град.





В среду, 10 июня, на большей части территории также ожидаются грозы, в дневные часы в отдельных районах шквалистый ветер порывами 15—20 м/с, град и сильные ливни. Днем по восточной половине области максимальная температура воздуха — +30…+31°C.





Град в 30 км от Минска уже пошел!



