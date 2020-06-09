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Вот с чем-чем, а с погодой белорусам везет! Град уже пошел (видео)

Жара и грозы — оранжевый уровень опасности объявили на 10 июня.


Минское областное управление МЧС объявило оранжевый уровень опасности 9 и 10 июня.

Минское областное управление МЧС сообщает: в Минской области 9 июня на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистый ветер порывами до 15—20 м/с, град.

В среду, 10 июня, на большей части территории также ожидаются грозы, в дневные часы в отдельных районах шквалистый ветер порывами 15—20 м/с, град и сильные ливни. Днем по восточной половине области максимальная температура воздуха — +30…+31°C.

Град в 30 км от Минска уже пошел!
mlyn.by
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