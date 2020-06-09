Лаос победил коронавирус

В стране уже почти два месяца не фиксируют новых случаев заражения. За все время пандемии было лишь 19 больных COVID-19.

Медики Лаоса выписали последнего пациента, лечившегося от коронавируса. Об этом во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.









Отмечается, что пациент после двух отрицательных тестов на COVID-19 был выписан из больницы.





За все время пандемии в Лаосе были зарегистрированы 19 заражений коронавирусной инфекцией. Новых заражений в стране не было почти два месяца.





Страна одной из первых в Юго-Восточной Азии ограничила въезд из-за границы и ввела обязательный карантин для всех прибывающих из-за рубежа, самоизоляцию в городах и ограничения на передвижение между провинциями.





Напомним, Черногория стала первой в Европе страной, которая официально заявила о победе над COVID-19.



