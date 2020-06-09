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Фотофакт: в Жлобинском районе поднимают обломки самолета ИЛ-2, который сбили 76 лет назад

Сегодня, 9 июня, в Жлобинском районе за Днепром ведется активная работа — поднимают обломки самолета ИЛ-2.
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Об этом сообщил Юрий Мелешкевич на своей странице Facebook.

По предварительной информации, в феврале 1944 года самолет вылетел на задание — он должен был уничтожить мост через Днепр. Однако зенитная артиллерия прикрытия сбила самолет прежде, чем тот успел нанести удар.

По словам Юрия, на борту остались реактивные снаряды, боекомплект 20-мм пушек. Сейчас поднимают обломки самолета, пишет gomel.today
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