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Субботним вечером 6 июня возле деревни Сакуны Поставского района, в двух километрах от государственной границы, были задержаны двое нетрезвых нарушителей. 33-летний мужчина и его 25-летний приятель оказались гражданами Литвы. Они рассказали, что после застолья в одной из соцсетей общались с девушкой из белорусского приграничья, которая пригласила их к себе. Чтобы попасть к знакомой, литовцы решили перейти границу самостоятельно, в обход пунктов пропуска.





Мужчины задержаны, после разбирательства им грозит депортация и пятилетний запрет на въезд в Беларусь.

