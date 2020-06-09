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Двое литовцев незаконно перешли границу, потому что спешили к белоруске

Двое граждан Литвы незаконно перешли белорусскую границу, чтобы отправиться в гости к белоруске. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Фото: Reuters

Субботним вечером 6 июня возле деревни Сакуны Поставского района, в двух километрах от государственной границы, были задержаны двое нетрезвых нарушителей. 33-летний мужчина и его 25-летний приятель оказались гражданами Литвы. Они рассказали, что после застолья в одной из соцсетей общались с девушкой из белорусского приграничья, которая пригласила их к себе. Чтобы попасть к знакомой, литовцы решили перейти границу самостоятельно, в обход пунктов пропуска.

Мужчины задержаны, после разбирательства им грозит депортация и пятилетний запрет на въезд в Беларусь.
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