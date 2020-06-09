Фото с личной страницы Анастасии в «Одноклассниках»





В конце апреля у Анастасии заболела нога в районе стопы. Боль была настолько сильной, что девушка не могла ходить. Хирург, рассказывают родственники Анастасии, назначил мазь. Но боль не проходила, через неделю появилась одышка, пишет TUT.BY





29 апреля Анастасию положили в Ельскую больницу с подозрением на пневмонию. Стали лечить, однако лучше девушке не становилось. Брали тесты на коронавирус (за все время лечения их взяли четыре, еще один — при вскрытии) — все давали отрицательный результат.





— Температуры у нее не было, зато был кашель и сильная одышка. Меняли лечение, назначали новые антибиотики, но ей становилось все хуже и хуже. Мы просили перевести в Гомель. Но добивались очень долго. Только уже с кислородом повезли в Гомель, но было поздно, через два дня наша девочка умерла, — говорит тетя Анастасии, Татьяна Павлюк.





Она сама медик и считает, что если бы ее племяннице вовремя сделали УЗИ сосудов, то заметили бы тромб — который в итоге и убил девушку.





5 июня Анастасию перевели в Гомельскую областную больницу, через два дня девушка умерла.









В заключении о смерти значится диагноз «Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце» (острая закупорка легочного ствола или ветвей артериальной системы легких тромбом, образовавшимся в венах большого круга кровообращения или в правых полостях сердца). В большинстве случаев эмболия легочных сосудов вызывается кровяными сгустками (тромбами), которые перемещаются из других частей тела, чаще всего из нижних конечностей.





— Гомельские врачи нам говорили, что в Ельске вовремя не приняли меры. Мол, тромб начал отрываться маленькими кусочками и «бил» в легкие, отсюда и кашель.





Сегодня Анастасию хоронят в родном Ельске — в открытом гробу и белом платье. В мае ей исполнилось 22. Она была единственным ребенком у родителей.