Записаться на платный тест на COVID-19 не так просто

По словам Александра, в прошлую пятницу он прочел новость, где говорилось: при въезде в некоторые страны у человека могут попросить официальное подтверждение, что у него нет COVID-19. С 5 июня в Беларуси сделать платный тест и получить нужный документ уезжающие могут в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На сайте учреждения указано: «предварительная запись для забора материала осуществляется по телефону +375 29 184 71 81». Набирать стоит с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00.





— В пятницу, 5 июня, около трех часов дня я стал их набирать, звонил без конца с двух телефонов, но безрезультатно, — рассказывает Александр. — Чаще всего сеть была занята. Раз десять мне удалось пробиться на длинный гудок, а затем трубку либо поднимали и сбрасывали, либо поднимали, играла музыка, а потом звонок сбрасывался.





В тот же день Александр связался с заместителем главного врача центра по лабораторному делу. Специалист, говорит собеседник, сообщил: запись идет полным ходом, проблем с линией нет.





— Но дозвониться я так и не смог, сегодня снова буду набирать, — говорит Александр.





В пресс-службе Министерства здравоохранения пояснили, что на данный момент в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья работает только одна линия, специалист которой записывает уезжающих на тест. Поэтому тем, кто собирается ехать за границу и хочет пройти исследование на коронавирус, нужно дозваниваться. В понедельник, 8 июня, такое тестирование прошли восемь человек.





— На данный момент прорабатывается вопрос о том, чтобы для записи на лабораторное тестирование запустить многоканальную линию, а также использовать онлайн-регистрацию, — уточнила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.





P. S. Сегодня Александр смог записаться на тест.





— Минут 20 набирал с двух телефонов, но дозвонился. Уезжаю я 16 июня, поэтому на исследование записался на 14-е, 15-го сказали, будет готов результат, — говорит собеседник.