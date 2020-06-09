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В минских маршрутках введут оплату мобильником

Тестовая эксплуатация системы может начаться уже в июне.

Фраза «Передайте за проезд!» может уйти в прошлое. Оплачивать проезд в маршрутках Минска уже скоро можно будет через QR-код. Этот вопрос обсудили городские власти с представителями «Белинвестбанка» и компании «LWO», которые внедряют мобильный платежный сервис «Оплати». Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально», пишет "Комсомольская правда".

Сообщается, что для водителя маршрутки разработано мобильное приложение со счетчиками, с помощью которых можно будет отслеживать количество пассажиров, оплативших проезд. Рассчитаться монетами тоже будет можно - предусмотрен счетчик и для наличной оплаты. Водитель сможет вести подсчет таких пассажиров, добавляя их в приложение вручную.

Известно, что тестовая эксплуатация системы может начаться уже к середине июня. Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками.
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