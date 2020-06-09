Утром 9 июня ликвидировали пожар на МТЗ

Как сообщает пресс-служба МЧС, происшествие случилось после 9 часов. На место прибыли две автоцистерны спасателей. Площадь возгорания составляла около 60 квадратных метров. Уже через полчаса его ликвидировали.





Никто из людей не пострадал, а эвакуация не проводилась. Специалисты устанавливают, что же могло стать причиной возгорания.