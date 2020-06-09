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«Снял со счета, сказал, где спрячет, и умер»: в Ганцевичах соцработница украла деньги у покойника

Милиция нашла всю сумму, которую она закопала в стеклянной банке в своем сарае


В милицию Ганцевичей на днях с заявлением о краже крупной суммы наличности обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что ее недавно умерший супруг накануне своей смерти рассказал о том, что снял со сберегательного счета около 11 тысяч рублей, но деньги непонятным образом исчезли. Подробности расследования пресс-служба МВД сообщила 8 июня, пишет "Комсомолка".

Умерший мужчина уже более двух лет проживал в агрогородке, присматривая за престарелой матерью. Когда старушка умерла, пенсионер решил вернуться домой. Он съездил в банк, снял деньги со счета, рассказал родным, где прячет всю сумму и… сам внезапно умер.

- Однако когда его родственники приехали в сельский дом, они не обнаружили 11 тысяч белорусских рублей в указанном покойником месте. Стало ясно, что деньги кто-то украл, но кто, - задались вопросом правоохранители.


Тогда же выяснилось, что в доме нередко бывала соцработница - женщина-россиянка, проживающая в белорусской глубинке. Родные сами рассказали ей о деньгах и до своего приезда попросили найти крупную сумму и придержать у себя, тем более что у нее был и ключ от дома. Но она сказала, что ничего не нашла.

- На самом деле женщина нашла деньги и, чтобы отвести от себя подозрения, упрятала наличность в стеклянную банку, которую закопала у себя в сарае. Даже и на следствии фигурантка пыталась себя обелить - сказала, что случайно вымела пакет с деньгами веником из-под тумбочки, когда убиралась в доме, - пояснили сотрудники угрозыска РОВД Ганцевичей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.
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