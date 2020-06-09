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Новая схема мошенничества в Беларуси: ответив на один звонок, продавец обнулила банковский счет магазина

Следователи устанавливают обстоятельства аферы в Пинске.


В XXI веке преступникам для ограблений иногда даже не надо выходить из дома – компьютерная техника и доверчивость граждан приходят им на помощь. Кроме того, и схемы кибермошенничеств год от года становятся все ухищреннее, пишет "Комсомолка".

В расставленные сети в начале мая 2020 года попалась продавец одного из салонов связи в Пинске. Женщина ответила на один звонок и оставила магазин без денег, сообщила пресс-служба СК в официальном Telegram.

- Пока неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи днем 7 мая. Мужчина сказал продавцу салона, что звонит из техподдержки, мол нужно протестировать платежную компьютерную систему. Женщина не усомнилась в его словах и быстро выполнила потребовавшиеся от нее манипуляции. После этого со счета салона «ушли» свыше 1900 рублей, звонок оборвался, - пояснили в СК.


По факту кибермошенничества возбуждено уголовное дело, идет следствие.

В Следственном Комитете напоминают, что нельзя совершать действия с банковскими счетами по указанию неизвестных лиц. Запрещено кому-либо сообщать реквизиты своего счета в банке и номер карты. Логины и пароли платежных систем должны храниться в тайне.
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