



В XXI веке преступникам для ограблений иногда даже не надо выходить из дома – компьютерная техника и доверчивость граждан приходят им на помощь. Кроме того, и схемы кибермошенничеств год от года становятся все ухищреннее, пишет "Комсомолка"





В расставленные сети в начале мая 2020 года попалась продавец одного из салонов связи в Пинске. Женщина ответила на один звонок и оставила магазин без денег, сообщила пресс-служба СК в официальном Telegram.





- Пока неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи днем 7 мая. Мужчина сказал продавцу салона, что звонит из техподдержки, мол нужно протестировать платежную компьютерную систему. Женщина не усомнилась в его словах и быстро выполнила потребовавшиеся от нее манипуляции. После этого со счета салона «ушли» свыше 1900 рублей, звонок оборвался, - пояснили в СК.







