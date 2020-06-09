



Павел Палейчик – тот самый фельдшер скорой помощи, который рассказал о нехватке средств защиты и других проблемах медиков в стриме Тихановского, а потом отсидел за это сутки.





8 июня стало известно о том, что медику не продлили контракт . Палейчик связывает свое увольнение с политической активностью.





Фельдшер обратился к людям с просьбой помочь на краудфандинговой площадке molamola.by . На его призыв откликнулись почти 700 человек.





Напомним, на прошлой неделе на этом же ресурсе за несколько минут собрали деньги на штраф велосипедисту с Комаровки. Евгения Гормаша обвиняли в том, что он ругался матом и плевал в гаишника.