



Оформляя пассажиров на рейс из Амстердама, сотрудники Нацаэропорта «Минск» выявили путешественника с фальшивыми документами. Подробности сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета, пишет "Комсомольская правда"





Инцидент произошел в минувший вторник, 2 июня. Один из прилетевших предъявил паспорт гражданина Украина. Документ вызвал подозрения у пограничников и, как оказалось, не зря!





- Спецпроверка документов позволила определить, что паспорт, предъявленный мужчиной, ему не принадлежит, - утончили в ГПК.







