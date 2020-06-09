В Минском аэропорту задержали белоруса с чужим украинским паспортом: говорит - нашел в Португалии
Путешественника могут посадить на два года.
Оформляя пассажиров на рейс из Амстердама, сотрудники Нацаэропорта «Минск» выявили путешественника с фальшивыми документами. Подробности сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета, пишет "Комсомольская правда".
Инцидент произошел в минувший вторник, 2 июня. Один из прилетевших предъявил паспорт гражданина Украина. Документ вызвал подозрения у пограничников и, как оказалось, не зря!
- Спецпроверка документов позволила определить, что паспорт, предъявленный мужчиной, ему не принадлежит, - утончили в ГПК.
Долго отпираться прилетевший пассажир не стал, он сознался, что является не украинцем, а белорусом. Паспорт, который он отдал пограничникам, нашел во время путешествия в Португалии. Но зачем отважился воспользоваться чужим документом, не поясняется.
- Путешественнику предъявили обвинение в покушении на умышленное незаконное нарушение границы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за использование поддельных документов, ему грозит максимально до двух лет ограничения свободы, - добавили в Госпогранкомитете.
09:30 09/06/2020
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