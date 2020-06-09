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В Могилеве побили рекорд 1956 года, но жарче всего было в Лельчицах - +31,4: синоптики фиксируют первые рекорды лета

Как думаете, рекорд какого города 8 июня так и не был побит?


В ближайшие выходные, 13 и 14 июня, будет по-настоящему жарко – потеплеет до +36 градусов, пишет "Комсомольская правда".

Но уже и сейчас, пока лето набирает обороты, синоптики фиксируют настоящие температурные рекорды в самых разных регионах республики. Об этом сообщил БелаПАН со ссылкой на ресурс meteinfo, который сравнил статистику погодных архивов Белгидромета.

Так в понедельник, 8 июня, в Могилеве был побил рекорд 1956 года – +30,2 градуса тепла. А 64 года назад было на 0,1 градуса холоднее - +30,1.

То же на Могилевщине, но уже в Мстиславле, почти на целый градус превышен рекорд 2019 года, и на термометрах уже не +27,9, как год назад, а +28,7 выше ноля.

А в Бобруйске решили повторить рекорд 1956 года – +30,3 градуса на термометрах, как и 64 года назад.


В любимой туристами Нарочи, что в Минской области, обнули рекорд 2011 года. Девять лет назад на белорусском курорте в это время было +29,3 градуса, а вчера – уже 29,9 с плюсом.

На Гомельщине в этот день самой жаркой точкой стали Лельчицы. Здесь повторили рекорд 1998 года - +31,4 жары.

Правда, жарких +33 градусов, как в Бресте 8 июня в 1998 году, повторить вчера не удалось. Ждем-с.

В ближайшие дни, 9 - 11 июня, жара будет только нарастать. При этом на западе республики возможны небольшие дожди и грозы с порывистым ветром. В среду и четверг, 10 -11 июня, Беларусь накроет черноморская воздушная масса, которая сохранит жаркую погоду. Дожди не прекратятся. А температура в ночное время будет не менее +15 - +20, днем же - новые рекорды до +33 в отдельных регионах.
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