Число заболеваний COVID-19 растет в Полоцком районе

















Так, за минувшую неделю число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось. Также выросло количество пациентов с пневмонией, сообщает gorod214.by





По официальным данным, с начала нынешнего года в регионе зафиксировано 259 случаев заболевания COVID-19. Надо отметить, что это на 57 больше, чем неделей ранее. Среди заболевших 20 детей. Всего излечился от коронавирусной инфекции 151 человек. Информацию о смертности от вышеуказанной инфекции власти не предоставляют.





На 8 июня от пневмонии лечатся 102 пациента, за неделю число случаев увеличилось на 21. Из числа заболевших 25 пациентов старше 65 лет. 93 пациента проходят лечение в городской больнице № 1, два человека — в Центральной городской больнице, семь — в Ветринской участковой больнице. Так, с мая текущего года каждую неделю в Полоцком районе растет число заболеваний коронавирусной инфекцией.





Специалисты еще раз напоминают о соблюдении мер профилактики распространения COVID-19.