+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Победителей международных олимпиад по программированию задержали и оштрафовали за бело-красно-белый флаг

Во время пикета 7 июня по сбору в Минске подписей за кандидатов на участие в выборах были задержаны победители международных студенческих олимпиад по программированию (от БГУИР) — Алексей Вистяж и Дмитрий Рожков, пишет «Радыё Свабода».


22-летний Алексей Вистяж родом из Ивья, сейчас работает в Минске в одной из фирм, поэтому в университете на третьем курсе взял академический отпуск.

О задержании Алексея родственники узнали от друга. 

— Нам сбросили фотографию, как их задерживали, они шли возле торгового центра «Силуэт», никого не трогали, не матерились. Подбежали десять человек и задержали. Они нигде не выступали, не кричали, шли домой. Такого бесправия не должно быть, каждый имеет право высказаться. Я против таких репрессий, задержаний. Каждый имеет право голоса, — заявили родственники.

Алексея задержали впервые, ранее он не ходил на такие пикеты. Во время задержания Алексей был с бело-красно-белым флагом на плечах.

Вчера по итогам судебного заседания Дмитрий Рожков получил штраф в 30 базовых величин (810 рублей), Алексей Вистяж — 20 базовых величин (540 рублей).

После суда на своей странице ВКонтакте Вистяж выставил свое фото с бло-красно-белым флагом. По сути, только из-за него парни и были задержаны. 


Кстати, Алексей Вистяж - тот самый парень, который пришел с бело-красно-белым флагом на пикет по сбору подписей за Александра Лукашенко.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru