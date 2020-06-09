



22-летний Алексей Вистяж родом из Ивья, сейчас работает в Минске в одной из фирм, поэтому в университете на третьем курсе взял академический отпуск.





О задержании Алексея родственники узнали от друга.





— Нам сбросили фотографию, как их задерживали, они шли возле торгового центра «Силуэт», никого не трогали, не матерились. Подбежали десять человек и задержали. Они нигде не выступали, не кричали, шли домой. Такого бесправия не должно быть, каждый имеет право высказаться. Я против таких репрессий, задержаний. Каждый имеет право голоса, — заявили родственники.





Алексея задержали впервые, ранее он не ходил на такие пикеты. Во время задержания Алексей был с бело-красно-белым флагом на плечах.





Вчера по итогам судебного заседания Дмитрий Рожков получил штраф в 30 базовых величин (810 рублей), Алексей Вистяж — 20 базовых величин (540 рублей).

После суда на своей странице ВКонтакте Вистяж выставил свое фото с бло-красно-белым флагом. По сути, только из-за него парни и были задержаны.





Кстати, Алексей Вистяж - тот самый парень, который пришел с бело-красно-белым флагом на пикет по сбору подписей за Александра Лукашенко.



