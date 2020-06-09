Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире













По его словам, в течение девяти из последних десяти дней количество новых заболевших превышало 100 тыс. человек в сутки.





«ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заражения коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших», — сказал он, выступая на регулярном брифинге, передает РБК





«Более 75% случаев заражения, которые были выявлены за вчерашний день, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии», — продолжил Гебрейесус. Растущее количество случаев заражения COVID-19 все еще фиксируется в большинстве стран Африки, продолжил глава ВОЗ.





Также сообщения о росте числа зараженных поступают из части стран Восточной и Центральной Европы, а также из Центральной Азии, отметил он.