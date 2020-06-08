В июле белорусские туристы будут летать «Белавиа» в Турцию

В июле «Белавиа» пополнит свой график полетов турецкими маршрутами.





На сегодняшний день Турция объявила, что готова принимать туристов по «смягченной схеме», то есть предварительно полученных справок на отсутствие коронавируса от туристов не потребуется, пишет toursoyuz.by

Зато во всех аэропортах турецкие власти открыли специальные «тест-центры».





Каждому гостю по прилету будут измерять температуру. Если она окажется выше 38 градусов, то туриста ждет тест PCR, который показывает результат в течение часа.





Как заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, Турция приняла беспрецедентные меры, направленные на обеспечение безопасности отдыхающих – в аэропортах, отелях, ресторанах и на пляжах.





Социальная дистанция в Турции составит 1,5 метра между местами в лобби отеля, между столиками в ресторанах, в аэропорту и в очередях за едой на шведском столе.





Шведский стол в некоторых турецких отелях остается, но в несколько измененном виде. Так еду на шведской линии отдыхающим будут накладывать официанты. И сами гости должны будут выдерживать дистанцию друг от друга в полтора метра. Такое же расстояние установлено для пляжных шезлонгов.





В части турецких отелей шведские столы демонтированы. Горячее и закуски туристам раздает персонал в традиционной посуде, а овощи и фрукты — в одноразовой.





На входах в отели Турции уже установлены автоматизированные тепловые камеры — для измерения температуры как постояльцев, так и сотрудников отелей. Введена особая мера по дезинфекции багажа для прибывающих туристов.









В целом, очевидно, что отдых этим летом, в том числе, и в Турции, немного изменит привычный ритм. Как подчеркнул Мехмет Эрсой, «такое будет впервые в истории мирового туризма».





У многих возникает вопрос: что будет, если у туриста в турецком аэропорту обнаружится температура и тест на коронавирус будет положительным?





На этот вопрос нам ответили специалисты компании «АэроБелСервис»:





- Если тест будет положительным, туриста тут же отправят в турецкую больницу — страховка покрывает лечение от коронавируса.





Если же у туриста обнаружится температура выше 38 градусов, но при этом тест даст отрицательный результат, то такого человека поселят в специальную (отдельную) зону забронированного отеля».







