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В Казахстане многодетные матери объявили голодовку

В Казахстане около двух десятков матерей вышли на «молчаливую» акцию протеста. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Радио Аззатык».

Кадр: «Радио Аззатык»

Женщины в защитных масках собрались у здания министерства труда и социальной защиты населения и развернули плакаты. Среди их требований — выплаты в 21 тысячу тенге на ребенка и обеспечение семьи жильем. Также на плакатах написано: «Пусть нуждающимся простят кредиты», «Объявляем голодовку!» и «Мы против принудительной вакцинации!».

«Если бы власть могла слышать, то давно бы нас услышала. Теперь от безысходности мы доводим свои требования молча», — заявила одна из активисток.

Женщины взяли с собой вещи, чтобы заночевать возле министерства. Полиция наблюдает за происходящим со стороны.

Это третья акция протеста матерей в Казахстане за последние недели. Ранее женщины требовали от властей отдельной очереди на жилье для семей, в которых растут дети с ограничениями здоровья, и протестовали против предполагаемого сужения программы по обеспечению многодетных жильем.
lenta.ru
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