Государевы люди, услышьте бывшего чиновника: «Просто перестаньте бояться и слушайте свою совесть!»
Бывший чиновник из Минска Евгений Кедрун обратился к госслужащим. Он уверяет, что не стоит бояться статьи в трудовой книжке, а самое худшее, что может произойти, - потеря низкооплачиваемой работы.
Евгений Кедрун. Источник: https://vk.com/kedrun
«Я решил написать этот пост, так как «государевы» люди не верят, что у них есть альтернатива, и они боятся уходить «в никуда»», – начал свой рассказ бывший работник Мингорисполкома Евгений Кедрун.
Мужчина проработал 2,5 года в отделе протокола и зарубежных связей и имеет 7-ой класс госслужащего. По его словам, за это время ему довелось побывать на многих предприятиях и организациях Минска.
«Я видел показуху на «процветающих цехах и заводах» не из сюжета по госканалу, а наяву, а также столкнулся по работе с достаточно большим количеством управляющих и сотрудников различных госструктур. Большинство – трудолюбивые, хорошие и грамотные люди. Но, запуганные…», – пишет на своей странице в соцсети Кедрун.
«Дорогие госслужащие, мы живем во время смартфонов, ютубов и социальных сетей. Если вас заставляют делать противозаконные вещи – снимайте на видео этих героев. Мне тоже было страшно, я уходил в неизвестность, но моя жизнь изменилась в лучшую сторону- сможет и ваша!», – обратился он к белорусам.
Кедрун утверждает, что «самое худшее, что сможет произойти — вы потеряете свою низкооплачиваемую работу».
Он не сомневается, что простой белорусский народ «вас поддержит и не оставит на улице».
«Не бойтесь статьи в трудовой книжке — она не станет помехой для трудоустройства в частном бизнесе, а скорее наоборот», – заверил экс-чиновник.
Он предложил госслужащим обратить внимание на медиков, которые во время пандемии коронавируса «стали героями».
«Не государство, а именно простые люди готовят им обеды, помогают средствами защиты и деньгами. Вы тоже сможете стать героем своей страны — просто перестаньте бояться и слушайте свою совесть!», – отметил Кедрун.
В заключение он отметил, что Валерий Цепкало и Виктор Бабарико — это «очень достойные кандидаты».
Напомним, в нынешнюю избирательную кампанию именно они считаются кандидатами от истеблишмента.
При этом наблюдатели сходятся в том, что бесследно для власти и лично Александра Лукашенко избирательная кампания, приправленная коронавирусом и экономическим кризисом, не пройдет, даже если действующий президент сохранит пост.
20:00 08/06/2020
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