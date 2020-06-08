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Минобороны сообщило о ЧП: от огнестрельной травмы погиб рядовой зенитной ракетной бригады

Министерство обороны сообщило, что от огнестрельной травмы 8 июня погиб военнослужащий 1999 года рождения.

«Министерство обороны проводит проверку по факту гибели рядового Волошина С.С. 1999 года рождения. Военнослужащий погиб сегодня от огнестрельной травмы», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом.

Известно, что солдат проходил службу в зенитной ракетной бригаде. По службе характеризовался положительно.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Волошина и обещает оказать необходимую помощь его семье.
tut.by
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