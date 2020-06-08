«Я, конечно, была в шоке», — говорит минчанка. Она не понимает, почему в условиях эпидемии детей из разных школ собирают вместе, а в итоге ребятам не хватает кроватей для сна.





В этом году в Минске школьные лагеря работают по новой схеме. Если раньше дети занимались и спали (по нормам у учеников младших классов еще есть дневной сон) в кабинетах продленки в своих школах, то теперь открылись так называемые «межшкольные лагеря». Детей из разных школ объединяют и организуют для них досуг на базе одной школы. При этом отряды между собой не пересекаются, заверили нас специалисты. В каждой группе — не более 15 человек. Такой формат школьного лагеря понравился не всем родителям.





— Мы написали заявление, сдали деньги и были уверены, что летом ребенок не будет скучать, а с пользой проведет время, пока мы на работе, — рассказывает мама. — Но за неделю до конца учебного года нам сообщили, что дети будут ходить не в свою школу, а в другую. Но главное, что повергло нас в шок: в школу нужно прийти со своей раскладушкой. Половина родителей от такого предложения отказались, говорит мама. Она сама тоже оставила ребенка дома, решила выяснить, откуда появилось такое требование. По раскладушкам ответа пока не получила.

— По телефону в управлении образования мне сказали, что «решают этот вопрос». Я набираю снова и снова, но трубку никто не берет. Ведь кто-то же принял решение разместить детей на базе одной школы, но не продумал всю ситуацию. Почему у нас такое отношение к детям? Зачем тогда предлагать школьный лагерь, если к нему ничего не подготовили?

«Если придет санстанция — мне напишут замечание»

Мы позвонили учителю, которая работает с детьми на летних каникулах на базе 143 школы. Начальник лагеря (не упоминаем имя по ее просьбе) подтвердила, что требование по раскладушкам они с коллегами озвучивали родителям, потому что другого выхода из положения не нашли.

— В этом году почему-то было решено, что лагеря надо школьные объединить. Мы пытались добиться ответа, зачем это делать, директора школ, начальники лагерей задавали вопросы руководству, но нам ничего не объяснили. Нас с детьми бросили в другую школу, дали два кабинета, где нет кроватей. А в нормах СанПиНа прописано, что дети 1-2 классов днем должны спать. Поскольку спать негде, мы попросили родителей принести раскладушки, а как этот вопрос решить по-другому? По словам учителя, часть родителей принесли раскладушки в школу, но многие в итоге от лагеря отказались.





— Мы не настаивали уже на этих раскладушках, решили закрыть на это глаза. Хотя когда дети у меня не спят днем, я нарушаю нормы. И если придет к нам санстанция — мне напишут замечание. В других школах учителя тоже оказались недовольны тем, как в этом году организовали работу лагерей.

— Очень хочу посмотреть в глаза и задать несколько вопросов человеку, который придумал именно сейчас сделать межшкольные лагеря. Как такое могло вообще прийти в голову? 6 школьных лагерей селят на базе одной школы. Нет кроватей — несите, нет белья — несите. И при этом обеспечьте минимум чужих взрослых в этой школе. А ведь еще и экзамены будут идти в это время.

Что говорят специалисты?

Позвонили в Министерство образования, чтобы узнать, зачем в этом году было решено объединять школьные лагеря. Нам сказали, что такого распоряжения от ведомства не поступало. — В данной эпидемиологической обстановке объединять детей из разных школ в один лагерь нецелесообразно, — отметила консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик.





В Комитете по образованию Мингорисполкома сослались на временные методические рекомендации по профилактике распространения инфекции COVID-19, которые были разработаны Минздравом совместно с Министерство образования и Республиканским центром по оздоровлению и санитарно-курортному лечению населения.

— Изучались запросы родителей, с их учетом были проработаны пункты дислокации оздоровительных лагерей. В некоторых школах у нас есть по 2-3 желающих посещать школьный лагерь. И как быть? При этом родители хотят организовать пребывание ребенка в детском коллективе, и мы должны им предоставить эту возможность, — так объяснила необходимость объединения лагерей начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. Учитывалась возможность по организации питания в школах, рассказала специалист. Обычно воспитанники лагеря питаются на базе своей школы, но при отсутствии возможности столовые работают на несколько школ. Этот момент вызывал недовольство некоторых родителей.

— По итогам весенних каникул у нас были обращения от родителей, которые говорили, что дети многократно перемещаются к пунктам организации питания, поэтому при дислокации лагерей учитывались и эти мнения. Специалист подчеркивает, что в отрядах сегодня не более 15 человек, как это рекомендовано с учетом эпидемиологической обстановки. Многие занятия в хорошую погоду будут проходить на свежем воздухе.





— За отрядом закрепляется конкретное помещение, а для детей 1-2 классов организаторы должны обеспечить дневной сон, есть очень много требований, которые мы должны предусмотреть. О том, что родителей в одном из школьных лагерей попросили принести раскладушки, в Комитете по образованию знают, с этим вопросом разбираются.

— У нас есть такие сигналы. Учреждение образования, районные службы, конечно, должны предусмотреть все условия для детей. Сейчас мы разбираемся, почему так произошло, родитель изъявил желание, чтобы ребенок ходил в лагерь, поэтому школа должна предусмотреть все условия либо задействовать другие ресурсы, не надо родителей просить приносить раскладушки.





По данным отдела, в этом сезоне более 5600 детей в Минске будут посещать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.











