Создатели петиции, под которой подписался 431 человек, требовали от ведомства публиковать информацию о смертности в областях по отдельности и по стране в целом за текущий год, пишет Белсат.





Дмитрий Пиневич, фото Белта





Авторы петиции обращают внимание, что официальная статистика по смертности от коронавируса вызывает недоверие. Поэтому, чтобы опровергнуть обвинения, просят Минздрав обнародовать данные о смертности в стране и по каждой области отдельно со сравнением ситуации за прошлый год.









«Считаем, что данная информация затрагивает права и законные интересы всех граждан Республики Беларусь и по этому должна предоставляться общественности в обязательном порядке», – обращают внимание авторы петиции.





Но в Минздраве считают, что за публикацию статистики отвечает другое ведомство. В письме, подписанном первым заместителем министра Д.Л. Пиневичем отмечается, что цифры по смертности оглашает Национальный статистический комитет. По мнению чиновника, Минздрав сообщает достаточно информации о смертности от коронавируса и о лечении инфекции.



