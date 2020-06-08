Государственный жилищный надзор могут создать в Беларуси

Как указывается в обосновании к принятию указа, функции жилищного надзора не будут дублировать задачи других органов. Жилищный надзор будет контролировать взаимоотношения юрлиц и физлиц в процессе содержания, управления и эксплуатации жилищного фонда, предоставления жилищно-коммунальных услуг. Интересно, что формы собственности юрлиц или типы управления жилфондом разницы иметь не будут.

Предполагается, что жилищный надзор будет следить за выполнению требований к использованию и сохранности жилфонда, содержанию и ремонту, предоставлению ЖКУ и требований к их качеству, а также за соблюдением порядка перерасчета на некачественные ЖКУ, пишет Sputnik.









Основной целью подготовки проекта является создание действенного механизма контроля над обеспечением гражданина, как собственника жилья и потребителя жилищно-коммунальных услуг, полным, своевременным и качественным спектром необходимых для безопасной эксплуатации жилья услуг (работ), соблюдением местными органами власти и государственных заказчиков жилищно-коммунальных услуг требований законодательства и разделения производственной и надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.





Государственный жилищный надзор предполагается создать в системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом ведомство получит больше возможностей по контролю за соблюдением требований законодательства в этой сфере.



