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Генетические паспорта получили уже более 16 тыс. белорусов

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси Елена Сычева.


— Всего в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси ежегодно выполняют в среднем около 38 тыс. генетических анализов. Наиболее востребованы у населения услуги генетического тестирования (68 % от общего объема) по направлениям «медицинская генетика» и «генетика спорта», — отметила Е. Сычева.

Сотрудники института разработали методы генной диагностики по 19 социально значимым заболеваниям, в том числе таким распространенным, как сердечно-сосудистые, диабет, остеопороз. ДНК-тестирование по определению риска невынашивания беременности, связанного с наследственной тромбофилией, выполнено для 13 099 женщин. Согласно опросу одной тысячи белорусок с установленными генетическими причинами такой патологии, после соответствующего лечения 86,6 % успешно родили малышей.
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