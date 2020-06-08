+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Белорусы вновь могут въезжать в Россию, но есть нюанс

Иностранные граждане, в том числе белорусы, могут вновь въезжать в Россию. Заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Сообщает РИА Новости.

Въезд в Российскую Федерацию будет возможен для людей, у которых запланировано лечение в организациях страны, а также тех, у кого в России живут родственники, опекуны или попечители, которым необходим уход.

Россиянам также разрешили выезжать за границу для ухода за родственниками, а также на обучение или работу, лечение. 
Отмечается, пик пандемии в России уже пройден. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru