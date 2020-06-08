Белорусы вновь могут въезжать в Россию, но есть нюанс





Въезд в Российскую Федерацию будет возможен для людей, у которых запланировано лечение в организациях страны, а также тех, у кого в России живут родственники, опекуны или попечители, которым необходим уход.





Россиянам также разрешили выезжать за границу для ухода за родственниками, а также на обучение или работу, лечение.

Отмечается, пик пандемии в России уже пройден.



