Белорусы вновь могут въезжать в Россию, но есть нюанс
Иностранные граждане, в том числе белорусы, могут вновь въезжать в Россию. Заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Сообщает РИА Новости.
Въезд в Российскую Федерацию будет возможен для людей, у которых запланировано лечение в организациях страны, а также тех, у кого в России живут родственники, опекуны или попечители, которым необходим уход.
Россиянам также разрешили выезжать за границу для ухода за родственниками, а также на обучение или работу, лечение.
Отмечается, пик пандемии в России уже пройден.
15:33 08/06/2020
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