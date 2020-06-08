Кадыров раздаст по 50 тысяч рублей женихам республики, у которых из‑за коронавируса нет денег на выкуп невест
Чеченским женихам, у которых возникли финансовые трудности из-за пандемии, выдадут деньги на выкуп невест из Фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.
Как сообщается в Instagram Духовного управления мусульман Чечни, такое распоряжение дал глава региона Рамзан Кадыров.
«Во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тысяч рублей на выкуп невест», — говорится в сообщении.
Из-за пандемии на свадьбы в Чечне разрешено приглашать только ближайших родственников.
По мат. theins.ru
14:41 08/06/2020
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