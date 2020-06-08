



Как сообщается в Instagram Духовного управления мусульман Чечни, такое распоряжение дал глава региона Рамзан Кадыров.





«Во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тысяч рублей на выкуп невест», — говорится в сообщении.





Из-за пандемии на свадьбы в Чечне разрешено приглашать только ближайших родственников.