«Скорая вся в химзащите». В Гомеле на остановке умер человек
Трагедия случилась 8 июня на остановке «Улица Джураева».
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Как стало известно «Сильным новостям», примерно в 12:20 тело человека уже лежало на остановке возле магазина «Светлячок» на лице Бочкина. На месте работала бригада медиков, находился милиционер. Как рассказал очевидец, тело лежало около 40 минут. Медики были в защитных костюмах, труп накрыт. В разгар рабочего дня мимо ходили прохожие.
14:35 08/06/2020
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