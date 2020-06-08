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«Скорая вся в химзащите». В Гомеле на остановке умер человек

Трагедия случилась 8 июня на остановке «Улица Джураева».
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Как стало известно «Сильным новостям», примерно в 12:20 тело человека уже лежало на остановке возле магазина «Светлячок» на лице Бочкина. На месте работала бригада медиков, находился милиционер. Как рассказал очевидец, тело лежало около 40 минут. Медики были в защитных костюмах, труп накрыт. В разгар рабочего дня мимо ходили прохожие.
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